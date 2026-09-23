Keçiören'de yağmurun ardından yol çöktü, park halindeki 15 araç zarar gördü

Ankara'nın Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta dün akşam etkili olan şiddetli sağanak, sokak boyunca su akıntısına ve zeminde ciddi aşınmaya yol açtı. Sel sularının oluşturduğu erozyon sonucunda yolda çöküntüler meydana geldi ve park halindeki yaklaşık 15 araç oluşan çukurlara saplandı. Ağır hasar alan araçlar kurtarılarak bulunduğu yerden çıkarıldı, sokak ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

çöküntü ve araç hasarları:

Sokakta oturanların anlattığına göre akıntı 'neredeyse sel' şiddetindeydi. Bölge sakini Vedat Saygıner, yaşananları şöyle aktardı: 'Dün akşam işten geldiğimde yağmur baya etkiliydi ama burayı bu şekle getirecek gibi değildi. Akıntı sel gibi geliyordu. Sonrasında biraz ileride lağım patlaması oldu. Televizyonlarda gördüğümüz gibi arabaları sürükleyen bir akıntı vardı.' Saygıner, park halindeki araçların sıralı şekilde çöküntülere düştüğünü ve çoğunun motorundan su aldığını belirtti. Vatandaşın ifadesine göre yaklaşık 10-15 aracın tamamı pert oldu.

Ekipler olay yerine gelerek araçları bulunduğu çukurlardan çıkardı ve daha fazla hasarı önlemek amacıyla sokakta güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, hasarın gece boyu suyun taşıdığı toprak nedeniyle görünür hale geldiğini ve sabah gün ağarınca durumun netleştiğini ifade etti.

altyapı sorunları ve onarım çağrısı:

Bölge sakinleri, yaşananın sadece yağmurun etkisiyle sınırlı olmadığına, altyapı çalışmalarının eksik ve yarım bırakılmasının da rol oynadığına dikkat çekti. Hayrettin Yücel, ASKİ'nin kanal çalışmaları yürüttüğünü ancak kazılan yerlerin tam olarak kapatılmadığını savunarak 'Yağmurdan önce bu kadar değildi ama yağmurdan sonra sel suları toprağı alıp götürüyor. Burada 2 metreye yakın çukur var' dedi. Yücel, lağım hattındaki patlamaya da vurgu yaparak yetkililerin derhal müdahale etmesini istedi.

Sokağın trafiğe kapatılması ve güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından belediye ve iş makineleriyle dolgu ile onarım çalışmalarına başlandı. Yetkililer, iş makineleriyle yapılan dolgu çalışmalarının öncelikli olduğunu, altyapı kontrolü tamamlanmadan yolun her iki yönlü ulaşıma açılmayacağını bildirdi. Bölge sakinleri ise kalıcı çözümler için ASKİ ve belediyeden daha hızlı ve kapsamlı bir çalışma talep ediyor.

Olayda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmedi; zarar gören tek unsur maddi değerler oldu. Sokakta kalan araç sahipleri yıllık muayene ve sigorta süreçleri açısından hasarın tespit edilmesi ve tutanak tutulması gerektiğini belirtti. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve altyapı onarımının tamamlanmasının ardından sokak trafiğe açılacağını açıkladı.

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