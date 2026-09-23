Manisa'da dereler kışa hazırlanıyor: 400 kilometre hedefiyle temizlik seferberliği

Manisa'da dere temizliği hız kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan yağışlı sezon öncesinde olası taşkın ve su baskınlarını önlemek amacıyla dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde su akışını engelleyebilecek atık ve birikintileri dere yataklarından temizleyerek altyapının işleyişini korumayı hedefliyor.

çalışmaların kapsamı:

Kent merkezinde Gediz Nehri’ne ulaşan Çaybaşı, Akmescit, Yemişlik ve Safran çaylarının Gediz’e kadar olan bölümlerindeki temizlik işleri tamamlandı; bu alanda yaklaşık 10 kilometrelik hat temizlendi. İl genelinde ise ekipler bugüne kadar yaklaşık 250 kilometre dere hattında çalıştı ve yıl sonuna kadar bu rakamın 400 kilometre'ye çıkarılması hedefleniyor.

risklerin azaltılması ve rutin denetimler:

Ekipler, geçmiş dönemlerde taşkın riski yaşanan noktalarda öncelik vererek müdahale ediyor ve dere yataklarında rutin kontroller gerçekleştiriyor. Çalışmaların amacı, yağışlı dönemlerde suyun sağlıklı akışını sağlamak ve yerleşim alanlarında oluşabilecek su baskını risklerini azaltmak olarak açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa’mızın dört bir yanında derelerimizi temizliyor, kış aylarına hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz dere temizlik çalışmalarında ilimiz merkezinden Gediz Nehri’ne ulaşan derelerimizde 10 kilometreye yakın temizliği tamamladık. İlimiz genelinde bugüne kadar yaklaşık 250 kilometre hatta ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 400 kilometre" ifadelerini kullandı.

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Abdurrahman Recep Günay ise çalışmaları il geneline yaydıklarını belirterek, ekiplerin sonbahar yağışları öncesinde yoğun bir tempoyla sahada olduğunu ve ara ara sıkıntı yaşanan bölgelerde rutin kontrollerin süreceğini vurguladı.

Belediye yetkilileri, temizlik ve bakım çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini, hedeflenen 400 kilometrelik dere hattı temizliğine ulaşılmasının ardından kış döneminin olumsuz etkilerinin azaltılmasının amaçlandığını bildirdi.

Manisa’da dereler kışa hazırlanıyor