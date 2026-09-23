Güneydoğu'yu teknolojiyle buluşturan adım: Şanlıurfa Teknofest'e hazırlanıyor

TEKNOFEST Şanlıurfa'ya nasıl yansıyor:

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest için hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Vali Şıldak, festivalin "gençliğin şehri" Şanlıurfa'da yapılmasının il ve bölge için sembolik önem taşıdığını vurguladı ve bu tercihin birlik, beraberlik ve bütünlük mesajı verdiğini söyledi.

Vali Şıldak, Türkiye'nin geçirdiği tarihi sürece dikkat çekerek, Terörsüz Türkiye sürecinin yasal düzenlemelerle üst düzey bir çerçeveye oturtulduğu bu dönemde Şanlıurfa'nın seçilmesinin ülke ve bölge için gurur verici olduğunu belirtti. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer yerel yönetimlerle yapılan koordinasyon sayesinde hazırlıkların son aşamaya geldiğini aktardı.

Hazırlıklar ve program takvimi:

Şıldak, festival alanındaki fiziki altyapı çalışmalarının hızla tamamlandığını, geniş otopark düzenlemeleri, stant kurulumları ve tüm ünitelerin yerleşim ile montaj işlemlerinin bitme aşamasında olduğunu söyledi. Açılışın 30 Eylül çarşamba günü yapılacağını ve etkinliğin 5 gün süreceğini duyurdu. Vali, ülkenin her köşesinden vatandaşlar, festival meraklıları ve özellikle gençlerin etkinliğe davet edildiğini belirtti.

Katılım, yarışmalar ve beklentiler:

Valilik bünyesinde oluşturulan destek havuzlarıyla kentten katılımın artırılmasına yönelik adımlar atıldığını söyleyen Şıldak, bu yıl başvuru sayısında rekor kırıldığını belirtti. Festival başvurularının 28 bin seviyesine ulaştığını, toplam 228 projenin yarı finale kaldığını ve finalist sayısının 35 olduğunu açıkladı. Yarışmaların devam ettiğini ve ödüllerin Cumhurbaşkanımız tarafından verilmesinin istendiğini kaydetti.

Vali, yerel paydaşlarla yapılan iş birliği sayesinde hem kayıtların hem de yarışmacı desteğinin arttırıldığını, bunun gençleri teşvik etme ve bölgedeki yetenek havuzunu görünür kılma açısından önem taşıdığını vurguladı.

Şıldak, Teknofest'in Şanlıurfa ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacağını, etkinliğin kentte tanıtım ve ticari hareketlilik yaratacağını ifade etti. Festivalin gastronomi, kültür ve tarih unsurunu öne çıkararak ziyaretçi çekmesi hedefleniyor. Vali, ülkenin dört bir yanından vatandaşları Şanlıurfa'nın güzelliklerini ve lezzetlerini deneyimlemeye davet etti.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK