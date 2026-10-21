Denizli'de şarjdayken çıkan elektrikli araç yangını battaniye müdahalesiyle söndürüldü

Denizli'de şarj halindeki elektrikli araç alev aldı

Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 1022 Sokak No: 10 adresinde şarjda bulunan bir elektrikli araç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

olayın ayrıntıları:

Olayda, şarjda takılı olan elektrikli araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gümüşler ve Kayalık şubesi ekipleri olay yerine kısa sürede intikal etti. Elektrikli araç yangınlarında hayati önem taşıyan söndürme battaniyesi kullanılarak alevlere müdahale edildi. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

DENİZLİ'NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE ŞARJDA BULUNDUĞU SIRADA ALEV ALAN ELEKTRİKLİ ARAÇ, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ VE ÖZEL SÖNDÜRME BATTANİYESİ SAYESİNDE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI