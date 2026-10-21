Dolar 49,5702 -0,02%
Euro 55,6948 -0,03%
Bist 11.797,70 +0,00%
Altın Gram 6.581,89 -0,31%
EUR/USD 1,1223 -0,15%
Brent Petrol 110,50 +1,57%
--°

Denizli'de şarjdayken çıkan elektrikli araç yangını battaniye müdahalesiyle söndürüldü

Denizli Merkezefendi'de şarj halindeki elektrikli araç çıkan yangında itfaiyenin söndürme battaniyesiyle hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli'de şarjdayken çıkan elektrikli araç yangını battaniye müdahalesiyle söndürüldü

Denizli'de şarj halindeki elektrikli araç alev aldı

Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 1022 Sokak No: 10 adresinde şarjda bulunan bir elektrikli araç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

olayın ayrıntıları:

Olayda, şarjda takılı olan elektrikli araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gümüşler ve Kayalık şubesi ekipleri olay yerine kısa sürede intikal etti. Elektrikli araç yangınlarında hayati önem taşıyan söndürme battaniyesi kullanılarak alevlere müdahale edildi. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

DENİZLİ&#039;NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE ŞARJDA BULUNDUĞU SIRADA ALEV ALAN ELEKTRİKLİ ARAÇ, İTFAİYE...

DENİZLİ'NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE ŞARJDA BULUNDUĞU SIRADA ALEV ALAN ELEKTRİKLİ ARAÇ, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ VE ÖZEL SÖNDÜRME BATTANİYESİ SAYESİNDE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aile isyanında Adana'da 15 yaşındaki oğlunun başından vurulması tepki çekti
images

Gizli zula ortaya çıkarıldı: Maltepe'de 2 kilo 149 gram metamfetamin ele geçiril...
images

Ereğli'de sokakta ölü bulunan kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor
images

İzmir'de Roma'nın izleri: Konak'ta 2 bin yıllık Zeus mermer başı ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli'ye yeni nefes: 38 bin metrekarelik kent meydanı yükseliyor

Söke'de pamuk hasadının koşulları yerinde denetleniyor

Gıda israfını azaltmak işletmelere yedi kat tasarruf kazandırabilir

Ereğli'de sokakta ölü bulunan kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti