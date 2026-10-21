Dolar 49,5999 +0,04%
Euro 55,7438 +0,06%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.614,86 +0,13%
EUR/USD 1,1235 -0,04%
Brent Petrol 108,96 +0,16%
--°

Eskişehir Yenibağlar'da kopan cephe parçaları kahve dükkanının tentesine zarar verdi

Tepebaşı Yenibağlar Mahallesi'nde 6 katlı binanın dış cephesinden kopan yalıtım ve taş sıva parçaları zemin kattaki kahve dükkanının tentesine düştü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:16

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 17:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir Yenibağlar'da kopan cephe parçaları kahve dükkanının tentesine zarar verdi

olay yeri ve hasar:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta, 6 katlı bir binanın dış cephe dekorasyonunda yer alan yalıtım malzemesi ile taş sıva parçaları henüz belirlenemeyen nedenle koparak aşağı düştü. Parçalar, binanın zemin katında faaliyet gösteren kahve dükkanının açılır tentesine isabet etti.

Çarpmanın etkisiyle iş yerinin tentesi yırtılarak hasar gördü. Olay anında tente altında müşteri veya çalışanın bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

bina cephesinde risk:

Olay sonrası bölgeye sevk edilen ekipler çevre güvenliğini sağladı. Cephede tehlike arz eden diğer parçaların tespiti için çalışma başlatıldı ve kopma riski taşıyan bölümler sökülerek temizlendi.

neden ve müdahale süreci:

Parçaların kopma nedeni henüz belirlenemedi; belediye ve ilgili ekiplerin çalışmaları, benzer olayların önüne geçmek amacıyla cephe kontrollerinin hızlandırılması yönünde sürdürüldü. İş yerinde yaşanan hasarın boyutu kayda geçirildi ve güvenlik önlemleri alındı.

ESKİŞEHİR&#039;DE 6 KATLI BİR BİNANIN DIŞ CEPHESİNDEN KOPAN YALITIM VE TAŞ SIVA PARÇALARI, ZEMİN...

ESKİŞEHİR'DE 6 KATLI BİR BİNANIN DIŞ CEPHESİNDEN KOPAN YALITIM VE TAŞ SIVA PARÇALARI, ZEMİN KATTAKİ KAHVE DÜKKANININ ÜZERİNE DÜŞTÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da viyadükte otobüs ile kamyon çarpıştı, trafik bir saat kontrollü sağla...
images

Kavşakta devrilen yunus motosikleti: iki polis yaralandı
images

Konak'ta iş yerinden çıkan 672 sikke adli süreci başlattı
images

Sınırda yakalanan DEAŞ sorumlusu Ahmet Kazancı mahkemede etkin pişmanlıktan yara...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sermaye piyasalarına güçlü destek ve 2027 bütçesinin öncelikleri

Kavşakta devrilen yunus motosikleti: iki polis yaralandı

Dökümden dijitale: İstanbul'da metal endüstrisinin yeni dönemi

tav havalimanları ocak-eylül döneminde 89,4 milyon yolcuya hizmet verdi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi