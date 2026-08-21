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Denizolgun'un Beykoz çiftliğinde feth-i kabir ve adli sürecin yeni aşaması

6 Eylül 2016'da Beykoz'ta ölen eski bakan Ahmet Arif Denizolgun'un çiftliği havadan görüntülendi; feth-i kabir sonrası Adli Tıp incelemesi sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Denizolgun'un Beykoz çiftliğinde feth-i kabir ve adli sürecin yeni aşaması

Çiftliğin havadan görüntülenmesi ve soruşturmanın yeniden alevlenmesi

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde yaşamını yitirmesinin ardından, olayla ilgili yeni adımlar ve çekilen havadan görüntüler soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı. Olayın başlangıçtaki ayrıntıları ile son dönemde yapılan işlemler, dosyanın seyrini değiştirdi.

Olayın bilinen kronolojisi:

Soruşturma kayıtlarına göre, 6 Eylül 2016 günü Denizolgun çiftlik evinde at bindikten sonra ertesi güne kadar kimseyle iletişim kurmadı. Çiftlikte yalnızca atlara bakan seyisinin bulunduğu; Denizolgun'un ertesi gün akşam saatlerinde evinde, ağzından kan gelmiş şekilde ölü bulunduğu belirtildi. Olay yerinde bekleyen şoförün de bulunduğu ifade edilirken, önce yeğeni ve doktor çağırıldı; polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verilmesi dosyada dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

Adli süreç ve feth-i kabir:

Dosyada ilerleyen süreçte, Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından Denizolgun'un ölümü "şüpheli" olarak değerlendirildi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talebiyle mezar açma işlemi (feth-i kabir) gerçekleştirildi. Feth-i kabir sonrası alınan örneklerle naaş yeniden Karacaahmet Mezarlığı'ndaki yerine konuldu ve mezardan alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderildi. Adli Tıp raporu, olayın "şüpheli ölüm" olup olmadığının netleştirilmesinde belirleyici olacak.

Havadan çekilen görüntüler, soruşturmayı yürüten makamların saha incelemelerine ek görsel kayıt sunarken, adli süreçteki gelişmelerin sonuçlanmasını bekleyen taraflar için yeni bir aşamayı işaret ediyor.

ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI VE SÜLEYMANCILAR CEMAATİNİN LİDERİ AHMET ARİF DENİZOLGUN&#039;UN 2016 YILINDA...

ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI VE SÜLEYMANCILAR CEMAATİNİN LİDERİ AHMET ARİF DENİZOLGUN'UN 2016 YILINDA VEFAT ETTİĞİ VE ŞÜPHELERE KONU OLAN ÇİFTLİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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