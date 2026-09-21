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Antalya'da iki ilçede skunk ve sentetik hap operasyonu

Antalya'da Kepez ve Döşemealtı'nda yapılan operasyonda 6 kilo 850 gram skunk, 1.502 sentetik hap, 152 gram kubar esrar ve 76 kök skunk ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya'da iki ilçede skunk ve sentetik hap operasyonu

Antalya'da iki ilçede skunk ve sentetik hap operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda iki şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarları:

Aramalarda 6 kilo 850 gram skunk, 1.502 sentetik hap, 152 gram kubar esrar ve 76 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

yetiştirme ekipmanları, silah ve diğer unsurlar:

Operasyonda ayrıca uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen malzemeler arasında 1 termometre, 4 nemlendirici/hava temizleyici, 3 hassas terazi, 2 LED aydınlatma sistemi ve 8 litre bitki yetiştirici sıvı gübre bulundu.

Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 fişeke el konuldu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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