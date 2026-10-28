Dijital dönüşümün kalbi EBA: yapay zekayla kişiye özel öğrenme hedefleniyor

Tanıtım programında yapılan açıklamalar:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) tanıtım programında platformun yeniden yapılandırılmasına ilişkin detayları paylaştı. Tekin, eğitimde dijital dönüşümün temellerinin 2011 yılında başlatılan FATİH Projesi ile atıldığını ve şimdi bunun üzerine yapay zeka destekli bir EBA inşa ettiklerini söyledi.

Tekin, EBA'nın bugün aktif kullanıcı sayısının yaklaşık 6 milyon civarında olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin eğitimde dijital altyapı hazırlığı bakımından OECD ülkeleri arasında öne çıktığını belirtti. Bakan, öğretmen ve öğrencilerin yeni uygulamalardan etkin şekilde yararlanmalarını istedi.

Sanat ve eğitim entegrasyonu:

Bakan Tekin, eğitim öğretim süreçlerine sanatı dahil etme hedefini ayrıntılı biçimde anlattı. Tekin, 1 milyon 200 bin öğretmenin fedakar çalıştığını ifade ederek, olumsuz örneklerin tüm öğretmen camiasına mal edilmesinin eğitimdeki başarıları gölgelediğini belirtti. Bu nedenle okullarda sanatsal etkinlikleri yaygınlaştıracak üç büyük inisiyatif başlatıldığını açıkladı.

Bu girişimler arasında Maarif Orkestrası, Maarif Halk Oyunları Topluluğu ve Maarif Tiyatro Topluluğu yer alıyor. Orkestranın yerel kültür ve halk müziğini yansıtacak şekilde organize edildiği, halk oyunları ve tiyatronun da kültür aktarımı ve öğrenci-öğretmen etkileşimi açısından önemsendiği kaydedildi. Ayrıca bu topluluklarla her yıl en az bir oyun sergilenmesi hedefleniyor.

FATİH projesi ve eleştiriler:

Tekin, FATİH Projesi’nin muhalefet tarafından daha önce eleştirildiğini hatırlattı. Projenin teknoloji yatırımları ve eğitim yazılımlarına yönelik eleştirilerin zaman içinde yerini yapıcı önerilere bıraktığını ifade eden Bakan, eğitimin dijitalleşmesinin kaçınılmaz olduğunu ve okullarda internet altyapısı ile etkileşimli tahtaların bu dönüşümün olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Tekin ayrıca, 2011'den itibaren dijital altyapı için harcanan yatırımın büyüklüğüne dikkat çekti ve bu süreçte EBA'nın sürekli zenginleştirildiğini belirtti.

Yeni EBA'nın teknik hedefleri ve kapsamı:

Yeniden tasarlanan EBA, yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş öğrenme ve veriye dayalı eğitim yönetimi özellikleriyle öne çıkacak. Platformun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde okul öncesinden ortaöğretime kadar öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve eğitim yöneticilerini ortak bir dijital ekosistemde buluşturması amaçlanıyor.

Kişiselleştirilmiş öğrenme ve öğretmen desteği:

Yeni EBA ile öğrenciler için bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun çalışma planları, içerik önerileri ve gelişim raporları sunulması hedefleniyor. Yapay zeka, öğrencilere açıklamalı yanıtlar ve içerik önerileri sağlayacak; öğretmenlere ise ders planı, soru, etkinlik ve çalışma kağıdı hazırlama süreçlerinde destek verecek şekilde konumlandırılıyor.

Modüller ve öğrenme analitiği:

Platformda dersler, çalışmalar, sınavlar, kütüphane, kitaplar, canlı ders, projeler, gruplar ve EBA yapay zeka gibi modüller tek çatı altında toplanıyor. Öğretmenler müfredatla uyumlu içeriklere daha kolay erişecek, ders planlarını dijital materyallerle destekleyebilecek ve öğrencilerin öğrenme düzeylerini sistem üzerinden izleyebilecek.

Öğrenme analitiği sayesinde öğrenci gelişiminin izlenmesi kolaylaşırken, velilerin sürece katılımı artacak ve eğitim yöneticileri veriye dayalı kararlar alabilecek. Tekin, bu dönüşümün yalnızca içerik sunmakla kalmayıp aynı zamanda üretim ve değerlendirme süreçlerini de dönüştüreceğini vurguladı.

Kaynak ve geleceğe bakış:

Bakan Tekin, 2011'den itibaren bu altyapı için yaklaşık 9 milyar dolar civarında kaynak aktarıldığını dile getirdi. Tekin, artık global ölçekte eğitimde hızla yayılan yapay zekanın EBA içinde hem öğrencilerin faydalanabileceği hem de üretimde bulunabileceği bir altyapıya dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, yeni platformun eğitimde dijital dönüşümün bir sonraki safhasını temsil ettiğini söyledi.

Tanıtım programı, EBA'nın erişim ve işlevselliğini artırmaya yönelik adımların önümüzdeki dönemde somut uygulamalarla hayata geçirilmesinin planlandığını ortaya koydu.

BAKAN TEKİN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ŞURA SALONU'NDA DÜZENLENEN YENİ EĞİTİM BİLİŞİM AĞI'NIN (EBA) TANITIM PROGRAMINA KATILDI.