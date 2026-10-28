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Başkent öncelikleri masada: bakan Kurum Mansur Yavaş'ı bakanlıkta ağırladı

Murat Kurum, Mansur Yavaş'ı kabul ederek başkentin ihtiyaçları, şehircilik çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları ortak akılla değerlendirdiklerini söyledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Merve Çelik

Başkent öncelikleri masada: bakan Kurum Mansur Yavaş'ı bakanlıkta ağırladı

görüşmenin içeriği:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti. Toplantıda başkentimizin ihtiyaçları, şehircilik alanındaki çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin konular değerlendirildi.

bakanın paylaşımı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz"

Kurum paylaşımında, başkent için ortak akılla çalışmaya ve hemşehrilerin yaşam kalitesini artıracak adımları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'I MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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