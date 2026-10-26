Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet’in 103. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı. Pazaryeri Kaymakamlığı himayesinde ve Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen etkinlik, ilçedeki kurumlar arasında dayanışma ve spor ruhunu ön plana çıkardı.

turnuva ve mücadele:

Toplam 6 kurumun katıldığı turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Takımlar, centilmence geçen karşılaşmalar boyunca hem saha içinde hem saha dışında iş birliği ve rekabeti aynı anda gösterdi. Organizasyonun amacı, Cumhuriyet’in yıldönümünde sporla bir araya gelmek ve kurumlar arası bağları güçlendirmek olarak açıklandı.

dereceler ve ödüller:

Turnuvanın sonunda sıralama şu şekilde oluştu: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, İlçe Devlet Hastanesi ikinci ve İlçe Jandarma Komutanlığı üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edilirken, diğer katılımcılara da teşekkür plaketi verildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu turnuva, kurumlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağladı. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı kutluyorum. Bu tür organizasyonlarla sporu toplumun her kesimine yaymayı ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Turnuva, Pazaryeri ilçesinde hem spor kültürünün yaygınlaşmasına hem de kurumlar arası sosyal ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı. Organizasyonun düzenleyicileri, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemde de tekrarlanacağını belirtti.

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