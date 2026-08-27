Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır'da otomobil tarlaya uçtu:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç takla atarak ters döndü ve kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza ve müdahale:
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayda başka bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.
İnceleme başlatıldı:
Görevli ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerinde tespitler yaparak kazanın nedenini belirlemeye çalışıyor.
DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TARLAYA UÇTU. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!