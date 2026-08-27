Dolar 48,1282 +0,02%
Euro 56,1574 -0,07%
Bist 14.567,84 -0,29%
Altın Gram 7.188,55 -0,16%
EUR/USD 1,1644 -0,12%
Brent Petrol 87,23 +0,33%
--°

Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Kayapınar Talaytepe Mahallesi'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil tarlaya devrildi; 1 kişi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır'da otomobil tarlaya uçtu:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç takla atarak ters döndü ve kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayda başka bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

İnceleme başlatıldı:

Görevli ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerinde tespitler yaparak kazanın nedenini belirlemeye çalışıyor.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TARLAYA...

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TARLAYA UÇTU. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ula’da yol kenarında yükselen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
images

Aybastı'da çatı tamiri sırasında düşen 56 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi
images

Bursa'da öğle vakti çıkan iki ot yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı
images

Malatya'da konteyner kentte çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nazilli 30 ağustos'a hazırlanıyor: kent bayraklarla kırmızı-beyaza büründü

Kırsal mahallelerin ulaşımı için kapsamlı yol seferberliği devam ediyor

Gürpınar su ürünleri halinde zaman ve tür yasağı ihlali sonucu 700 kilo orkinosa el konuldu

Şaphane'de İlyas Ercan Aslan'ın anısı kabri başında yad edildi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı