Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır'da otomobil tarlaya uçtu:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç takla atarak ters döndü ve kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayda başka bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

İnceleme başlatıldı:

Görevli ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerinde tespitler yaparak kazanın nedenini belirlemeye çalışıyor.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TARLAYA UÇTU. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.