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Bursa'da öğle vakti çıkan iki ot yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ve Karacabey ilçelerinde öğle saatlerinde çıkan iki ot yangını, itfaiye ve ilgili birimlerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da öğle vakti çıkan iki ot yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Bursa'da öğle vakti çıkan iki ot yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ve Karacabey ilçelerinde aynı gün öğle saatlerinde başlayan iki ayrı ot yangını, yerel ekiplerin koordineli müdahalesiyle söndürüldü. Olaylarda büyümenin önlenmesi ve çevresel risklerin azaltılması için bölgedeki birimler hızlı şekilde seferber oldu.

Osmangazi'deki müdahale:

İlk yangın 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi mevkiinde otların tutuşması sonucu başladı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 araç ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve Tarım AŞ'ye ait 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karacabey'deki yangın ve soğutma çalışmaları:

Diğer yangın ise 12.30 sıralarında Karacabey ilçesi Kıranlar Mahallesi mevkiinde çıktı. Bölgeye 6 itfaiye aracı ile birlikte Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi sonucu alevlerin bir barakaya da etki ettiği tespit edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda Karacabey'deki yangın da kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürdürüldü. Her iki olaya ilişkin gelişmeler AKOM tarafından takip edildi.

BURSA&#039;NIN OSMANGAZİ VE KARACABEY İLÇELERİNDE ÇIKAN İKİ AYRI OT YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE...

BURSA'NIN OSMANGAZİ VE KARACABEY İLÇELERİNDE ÇIKAN İKİ AYRI OT YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. KARACABEY'DEKİ YANGINDA ALEVLERİN BİR BARAKAYA DA SIÇRADIĞI BELİRLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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