Malatya'da konteyner kentte çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Malatya'da konteyner kentte yangın

Malatya Battalgazi ilçesinde, Fuzulü Caddesi üzerindeki konteyner kentte yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve bölgeden yoğun duman yükseldi.

Müdahale çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alma çalışması yürütüyor.

Olayın seyri

Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı; çalışmaların sürdüğü ve müdahalenin devam ettiği bildirildi.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTEYNER KENTİ SARARKEN MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR.