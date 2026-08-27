Aybastı'da çatı tamiri sırasında düşen 56 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Aybastı'da çatı tamiri sırasında düşen kişi yaşamını yitirdi

Ordu'nun Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ömer Ercan (56) evinin çatısında tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Olayın gelişimi:

Ağır yaralanan Ercan için ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hasta önce Aybastı, ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ömer Ercan kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma yetkili birimlerce sürdürülüyor.

HAYATINI KAYBEDEN ÖMER ERCAN