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Aybastı'da çatı tamiri sırasında düşen 56 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, 56 yaşındaki Ömer Ercan çatı tamiri yaparken düşerek ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aybastı'da çatı tamiri sırasında düşen 56 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Aybastı'da çatı tamiri sırasında düşen kişi yaşamını yitirdi

Ordu'nun Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ömer Ercan (56) evinin çatısında tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Olayın gelişimi:

Ağır yaralanan Ercan için ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hasta önce Aybastı, ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ömer Ercan kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma yetkili birimlerce sürdürülüyor.

HAYATINI KAYBEDEN ÖMER ERCAN

HAYATINI KAYBEDEN ÖMER ERCAN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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