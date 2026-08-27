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Nepal'de buzul çöküşü sonrası selde can kaybı 332'ye yükseldi

Nepal’in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri taşkını sonrası selde can kaybı 332'ye çıktı; 910 kişi kayıp ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nepal'de buzul çöküşü sonrası selde can kaybı 332'ye yükseldi

sel felaketinin bilançosu

Nepal polisinden yapılan açıklamaya göre, Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu ise toplam 910 kişinin kayıp durumda olduğunu bildiriyor.

Kayıplar arasında 517 yabancı uyruklu turist ile Nepal ordusundan 44 kişinin ve Nepal polisinden 28 memurun bulunduğu açıklandı.

arama kurtarma çalışmaları:

Arama kurtarma operasyonlarına Nepal ordusundan 2 bin asker ve 3 bin 318 polis memuru katılıyor. Nepal ordusu, selden etkilenen bölgelerden bugüne kadar 350'den fazla kişinin kurtarıldığını duyurdu.

olayın nedeni:

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) tarafından yapılan değerlendirmede, olayın bir deprem sonucu değil buzul çökmesi ve moloz akıntısı nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kurum, "yakındaki sismik istasyonların, uzun periyotlu sismik dalgaların ve uydu görüntülerinin ek analizleri" sonucunda herhangi bir depremin tespit edilmediğini ve çöküşün "aşağı havzada felaket niteliğinde etkilere" yol açabileceğini vurguladı.

çin tarafında durum:

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong'da toprak kayması sonucu 3 kişinin öldüğü, toplam 558 kişinin kayıp olduğu, bu kayıplardan 260'ının yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Nepal tarafında meydana gelen sel ve toprak kaymasının Gyirong Limanı'nı etkilediği aktarıldı.

Çin Başbakanı Li Qiang, ilgili departmanlarla birlikte acil kurtarma ve yardım çalışmalarına rehberlik etmek ve kurtarma ekiplerini ziyaret etmek üzere Gyirong'daki afet bölgesine gitti. Gyirong Limanı, Tibet'in ana dış ticaret limanı olarak biliniyor ve Çin ile Nepal arasındaki ticaretin büyük kısmı buradan gerçekleştiriliyor.

Nepal&#039;in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin...

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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