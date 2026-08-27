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Norveç kralı 5. Harald için saraydan 'son derece ciddi' uyarısı

Norveç Kraliyet Sarayı, 5. Harald'ın hemolitik anemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun 'son derece ciddi' olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Norveç kralı 5. Harald için saraydan 'son derece ciddi' uyarısı

Norveç kralı 5. Harald'ın durumu saray tarafından açıklandı

Norveç Kraliyet Sarayı, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan 5. Harald hakkında yaptığı açıklamada kralın sağlık durumunun 'son derece ciddi' olduğunu bildirdi. Saray açıklamasında daha fazla tıbbi ayrıntıya yer verilmedi ancak kamuoyuna kısa ve net bir durum değerlendirmesi aktarıldı.

Veliaht prens ve ailenin hastaneye gelişi:

53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon, tüm kraliyet etkinliklerini iptal ederek diğer aile üyeleriyle birlikte Oslo Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Açıklamanın ardından Oslo'daki sarayın önüne destek gösterileri ve çiçekler bırakılmaya başlandı; halkın endişesi ve ilgisi belirgin şekilde arttı.

Rahatsızlığın seyri ve geçmiş tedaviler:

Sarayın açıklamasına göre kral, 17 Ağustos tarihinden bu yana kırmızı kan hücrelerinin anormal hızda parçalanmasına yol açan ve yorgunluk ile nefes darlığına neden olan hemolitik anemi nedeniyle hastanede yatıyor. Daha önce yapılan bir duyuruda, kanda saptanan bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi verildiği ve bu tedaviye olumlu yanıt alındığı belirtilmişti.

5. Harald, Ocak 1991 tarihinde tahta çıktı ve Avrupa'nın en uzun süre görev yapan hükümdarlarından biri olarak tanınıyor. Son haftalarda kortizon tedavisi gördüğü, ayrıca Şubat ayında Tenerife'de enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 2024'te Malezya tatilinde rahatsızlanarak krala kalp pili takıldığı ve Kraliçe Sonja'nın da bu yıl Mayıs ayında kalp sorunları nedeniyle muayene ve gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

Sarayın verdiği sınırlı bilginin ardından yetkililer ek açıklama yapana kadar sağlık durumu ile ilgili belirsizlik sürüyor; kamu ve medya, kraliyet ailesinden gelecek yeni bilgilendirmeyi bekliyor.

NORVEÇ KRALİYET SARAYI, NORVEÇ KRALI 5. HARALD&#039;IN SAĞLIK DURUMUNUN &quot;SON DERECE CİDDİ&quot; OLDUĞUNU...

NORVEÇ KRALİYET SARAYI, NORVEÇ KRALI 5. HARALD'IN SAĞLIK DURUMUNUN "SON DERECE CİDDİ" OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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