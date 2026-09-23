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Diyarbakır’da geniş çaplı jandarma operasyonunda yüz binlerce kenevir kökü ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma 171 olayda 25 şüpheli hakkında işlem yaptı; 253.752 kök kenevir/skunk, 42 kilo 600 gram esrar ve 24 gram metamfetamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır’da geniş çaplı jandarma operasyonunda yüz binlerce kenevir kökü ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik kapsamlı çalışmalar icra edildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda toplam 253 bin 752 kök kenevir/skunk, 42 kilo 600 gram esrar ile 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan miktarlar, jandarma ekiplerinin saha tarama ve baskın çalışmalarının sonuçlarını ortaya koydu.

soruşturma kapsamı ve yürütülen işlemler:

Jandarma sorumluluk sahasında yürütülen operasyonlarda toplam 171 olay gerçekleştirildi; bu olaylarla ilgili olarak 25 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İşlemler, şüphelilerin yakalanması ve delillerin tespit edilmesine yönelik adımlar içerdi.

Yetkililerce yapılan çalışmalar, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı sürdürülen faaliyetlerin büyüklüğünü gösteriyor ve ele geçirilen maddelerin miktarı soruşturmaların önemini vurguluyor.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, 253 BİN 752 KÖK KENEVİR, 42 KİLO 600...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, 253 BİN 752 KÖK KENEVİR, 42 KİLO 600 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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