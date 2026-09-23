Sapanca Gölü'ndeki çekilme yağışlara rağmen sürüyor

Sapanca Gölü'nde durum

Sakarya'da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgenin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü'ne sınırlı katkı sağladı. Güncel ölçümler gölün su seviyesinin 29.56 metre olarak kaydedildiğini gösteriyor.

su seviyesindeki değişim:

Temmuz ayında ölçülen 29.99 metre seviyesinden bugünkü 29.56 metre'ye gerileme, kıyı şeridinde çekilmenin sürdüğünü ortaya koyuyor. Sonbaharın gelişiyle yağışlar artmış olsa da, göldeki çekilme belirginliğini koruyor ve yalnızca yağışlarla sorunun çözülemeyeceği görülüyor.

vatandaşlardan tüketim vurgusu:

Göl kenarına gezmeye gelen Sinem İsabetli, eski su seviyesine dikkat çekerek, "Ben bu havaları çok seviyorum, buraya da gezmeye geldim. Burası da çok sakin. Sonbahara girdik zaten, kış yaklaşıyor. Yağışlarda çoğaldı ama sonuçta önemli olan su seviyesinin yükselmesi değil, tüketimini azaltmak. Gereksiz tüketimi azaltabiliriz. Umarım göl seviyesinde artış olur. Biz buraları artık böyle görmek istemiyoruz. Arkamdaki yer tamamen su ile doluydu, artık değil. Özetle yağışlar çoğaldı ama sonuçta bizim su tüketimini azaltmamız gerekiyor su seviyesinin iyileşmesi için. Umarım yakın zamanda buna bir çözüm gelir ve eski burası eski güzelliğine kavuşur burası" dedi.

Vatandaşların ortak görüşü, yağışların olumlu etkisinin sınırlı kaldığı ve bilinçli su kullanımı ile uzun vadeli iyileşmenin sağlanabileceği yönünde.

SAPANCA GÖLÜ'NDEKİ SU SEVİYESİ 29.56 OLARAK ÖLÇÜLDÜ