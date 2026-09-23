Samsun için sarı kodlu kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun'da yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun ve çevreleri için sarı kod (az tehlikeli) uyarısında bulundu. Kurum, öğleden sonra başlayacak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatleri ile birlikte il genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

uyarının kapsamı:

MGM ve Samsun 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, Samsun il genelini kapsayacak şekilde 17 ilçe için sarı kod verildi. Samsun Valiliği de duyuruyu resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak halkı bilgilendirdi.

süre ve şiddet beklentisi:

Açıklamaya göre yağışların öğleden sonra başlayıp Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi olası görülürken, MGM yerel kuvvetli yağışlara dikkat çekti.

tutum ve bilgilendirme:

Yetkililer, uyarı kapsamındaki bölgelerde yaşayanların resmi açıklamaları takip etmesi ve tedbirli davranması gerektiğini vurguladı. Resmi kurumların duyuruları esas alınarak hareket edilmesi öneriliyor.

SAMSUN’DA YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILDI.