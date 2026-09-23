Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

Samsun için sarı kodlu kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

MGM, Samsun'da öğleden sonra başlayıp Perşembe akşamına kadar sürebilecek, yerelde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve 21-50 kilogram yağış uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Samsun için sarı kodlu kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun'da yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun ve çevreleri için sarı kod (az tehlikeli) uyarısında bulundu. Kurum, öğleden sonra başlayacak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatleri ile birlikte il genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

uyarının kapsamı:

MGM ve Samsun 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, Samsun il genelini kapsayacak şekilde 17 ilçe için sarı kod verildi. Samsun Valiliği de duyuruyu resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak halkı bilgilendirdi.

süre ve şiddet beklentisi:

Açıklamaya göre yağışların öğleden sonra başlayıp Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi olası görülürken, MGM yerel kuvvetli yağışlara dikkat çekti.

tutum ve bilgilendirme:

Yetkililer, uyarı kapsamındaki bölgelerde yaşayanların resmi açıklamaları takip etmesi ve tedbirli davranması gerektiğini vurguladı. Resmi kurumların duyuruları esas alınarak hareket edilmesi öneriliyor.

SAMSUN’DA YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILDI.

SAMSUN’DA YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı
images

Balık ölümleri Mustafakemalpaşa çayı'nda tekrar görüldü
images

Kuzey Toroslar'da tarih öncesi miras gün yüzüne çıkıyor
images

Köyünden dünyanın sofrasına: Muşlu üretici taze ve kurutulmuş sebze gönderiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü