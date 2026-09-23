Gömeç'te yağmurla başlayan zeytin hasadında ekipler sahada

gömeç'te hasat başladı:

Gömeç ilçesinde zeytin hasadı başladı. Dünden beri devam eden yağışlar üreticiler arasında memnuniyet yarattı ve hasat çalışmalarına moral verdi. İlçe genelindeki zeytinliklerde hasat hareketliliği gözleniyor.

tarım müdürlüğü üreticilerle sahadaydı:

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Safa Sağıroğlu başkanlığında üreticileri tarlalarında ziyaret etti. Mühendislerin de katıldığı gezilerde üreticilerle sohbet edildi, görüş ve talepleri dinlendi; ekipler sahada destek verdiklerini belirtti.

zeytin sineği sayımları sürüyor:

İlçe Müdürlüğü, Temmuz ayı başından itibaren zeytin sineği sayımları ve vuruk kontrollerinin devam ettiğini bildirdi. Yapılan kontrollerde henüz ilaçlama yapılmasına gerek olmadığı tespit edildi. Zararlının zarar eşiğine ulaşması durumunda üreticiler SMS, Belediye Başkanlığı ilanları ve muhtarlıklara bilgilendirme yazıları ile bilgilendirilecek.

Yetkililer, emek ve sabırla yürütülen üretimin ilçeye ve ülkeye bereket getirmesini dileyerek tüm üreticilere bol ve bereketli bir hasat sezonu temenni etti.

ZEYTİN HASADI