Fırtına Bartın'da enerji hatlarını kopardı, ekipler alarma geçti

Bartın'da fırtına enerji hatlarında hasara yol açtı

Bartın'da etkili olan sağanak ve rüzgâr, özellikle Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi üzerindeki enerji nakil hatlarında arızalara neden oldu. Önce hatlardan kıvılcımlar çıktığı, ardından alevlerin yükseldiği bölgede yanan kablolar koparak yola düştü.

Olayı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine güvenlik ve kurtarma birimleri hızla müdahale için bölgeye sevk edildi. Olay yerinde polis, itfaiye ve enerji teknik ekipleri kısa sürede toplandı.

Ekiplerin müdahalesi:

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri alarak, bölgedeki trafiği güvenlik amacıyla yol trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri düşen kabloların yol, kaldırım ve su ile temasını kesmek için çalıştı; risk oluşturan kıvılcım ve alevleri söndürdü.

Onarım çalışmaları:

İlk müdahalelerin ardından bölgedeki elektrikler kesildi. Enerji teknik ekipleri, kopan hattın yerine yenilerini çekmek için çalışma başlattı ve hasarın giderilmesi için gerekli ekipman ile güvenlik önlemlerini devreye aldı. Yetkililer, onarım tamamlanana kadar uygulanan güvenlik önlemlerinin süreceğini bildirdi.

BARTIN'DA FIRTINA NEDENİYLE ENERJİ NAKİL KABLOLARI KOPTU.