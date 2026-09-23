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Plakasız motosikletle yakalanan sürücü 46 bin lira ceza ve bir ay men cezası ile karşılaştı

Aksaray'da plakasız motosikletiyle trafiğe çıkan 32 yaşındaki R.A.'ya 46 bin lira ceza uygulandı; ehliyeti ve motoru 1 ay el konuldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Plakasız motosikletle yakalanan sürücü 46 bin lira ceza ve bir ay men cezası ile karşılaştı

Olayın ayrıntıları

Aksaray'da rutin trafik denetimi sırasında plakasız motosikletle dolaşan sürücü durduruldu. Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde gerçekleşti ve denetimi gerçekleştiren ekipler gerekli kontrolleri yaptı.

Denetim sırasında tespit:

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün plakasız motosiklet kullandığı belirlendi. Yapılan kimlik ve belge incelemesinde sürücünün R.A. (32) olduğu tespit edildi.

Uygulanan yaptırımlar:

Trafik ekipleri tarafından sürücüye 46 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu ve motosiklet de trafikten men edilerek 1 ay süreyle otoparka çekildi.

Yetkililer, araç ve sürücü belgelerinin eksiksiz bulundurulmasının ve plakaların mevzuata uygun olmasının önemine dikkat çekti. Bu tür denetimlerin, trafik güvenliği ve mevzuat uygulamalarının sağlanması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

PLAKASIZ MOTOSİKLET 1 AY SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLEREK OTOPARKA ÇEKTİRİLDİ.

PLAKASIZ MOTOSİKLET 1 AY SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLEREK OTOPARKA ÇEKTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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