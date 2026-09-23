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Karaman'da üniversite kampüslerinde güvenlik için kapsamlı hazırlık

Karaman’da 2026-2027 akademik yılı öncesi gerçekleştirilen toplantıda üniversite yerleşkeleri, yurt, trafik ve asayiş güvenliği ile koordinasyon planları ele alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da üniversite kampüslerinde güvenlik için kapsamlı hazırlık

üniversite güvenliği toplantısı yapıldı

Karaman'da 2026-2027 akademik yılı öncesinde düzenlenen Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Hayrettin Çiçek başkanlık etti.

gündem ve alınan tedbirler:

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından üniversite yerleşkeleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Ermenek ve Kâzımkarabekir ilçelerindeki meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca yurt ve barınma alanlarının güvenliği, trafik ve asayiş tedbirleri ile öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgelerde uygulanacak önlemler görüşüldü. Bu çerçevede kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluk paylaşımı öne çıktı.

valinin uyarıları ve koordinasyon çağrısı:

Toplantıda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmelerinin öncelikli olduğunu vurguladı ve yeni akademik yıl öncesinde kurumların gerekli hazırlıkları eksiksiz tamamlamalarını istedi.

Güvenlik tedbirlerinin akademik yıl boyunca ilgili kurumların koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürüleceği bildirildi. Toplantıya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile kurum müdürleri katıldı.

KARAMAN&#039;DA 2026-2027 AKADEMİK YILI ÖNCESİNDE ÜNİVERSİTE GÜVENLİK KOORDİNASYON TOPLANTISI...

KARAMAN'DA 2026-2027 AKADEMİK YILI ÖNCESİNDE ÜNİVERSİTE GÜVENLİK KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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