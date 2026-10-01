Diyarbakır'da okullarda güvenlik tedbirleri güçlendiriliyor

Diyarbakır'da okul güvenliği değerlendirmesi:

Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilik Hevsel Salonunda gerçekleştirilen Okul Güvenliği Toplantısı'nda, Diyarbakır'daki eğitim kurumlarının öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almasını sağlamaya yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda okulların ve çevrelerinin mevcut durumu, tespit edilen eksiklikler ve alınması gereken ilave tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Sahadaki uygulamalar ve öncelikler:

Görüşmelerde, eğitim-öğretim yılının başlamasından bu yana sahada uygulanan güvenlik tedbirlerinin etkinliği değerlendirildi. Özellikle güvenlik kamera sistemlerinin düzenli kontrolü, okullardaki fiziki güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ve personel ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli konular olarak öne çıktı. Risklerin erken aşamada tespit edilmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin zamanında alınmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda kaymakamlıklar tarafından okulların bahçe ve güvenlik görevlisi ihtiyaçlarının giderilmesi, kamera sistemlerinde tespit edilen eksikliklerin en kısa sürede tamamlanması ve okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması kararlaştırıldı. Ayrıca öğrenci taşıma hizmetlerinin güvenliği de denetimlerin odağına alındı.

Kurumlar arası koordinasyon ve uygulama takibi:

Toplantıda, eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin çalışmalarda ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin önemi tekrarlandı. Kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumların koordine şekilde çalışmaya devam edeceği bildirildi. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Fatih Ayaz ve Murat Akyüz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. Kararlaştırılan önlemlerin sahada düzenli olarak takip edilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli koordinasyon mekanizmalarının işletileceği belirtildi.

Sonuç olarak toplantıda alınan kararlar, okulların fiziki ve teknik güvenlik altyapısının güçlendirilmesi, denetimlerin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi yönünde somut adımlar atılacağını gösteriyor. Uygulamaların sürdürülebilir olması için periyodik kontroller ve ihtiyaç bazlı müdahalelerin devam ettirilmesi hedefleniyor.

DİYARBAKIR’DA OKULLARIN GÜVENLİĞİ, OKUL ÇEVRELERİNDE ALINAN TEDBİRLER VE EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.