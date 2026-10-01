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Muğla'da afet anında iletişimi sürdürecek taşınabilir mobil haberleşme sistemi hazır

Muğla Büyükşehir, pickup'ta taşınabilen; uydu interneti, 5G, Wi‑Fi ve akü-jeneratör desteği sağlayan mobil afet haberleşme sistemini hizmete sundu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da afet anında iletişimi sürdürecek taşınabilir mobil haberleşme sistemi hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi sahanın iletişim ihtiyacına yanıt veriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen Mobil Afet Haberleşme Sistemi, afet ve acil durumlarda iletişimin kesintiye uğramamasını hedefliyor. Sistem, pickup araç üzerine monte edilmiş özel bir kabin olarak tasarlandı; gerekirse araçtan ayrılarak bağımsız şekilde kullanılabiliyor. Bu yapı, afet bölgesinin şartlarına göre hızlı kurulum ve dağıtık kullanım olanağı sağlıyor.

Sistem bileşenleri ve çalışma mantığı:

Mobil Afet Haberleşme Sistemi, uydu interneti ile birlikte, tüm GSM operatörlerinden faydalanabilen 5G haberleşme altyapısı ve Wi‑Fi erişimi sunuyor. Kurulum yapılan noktada oluşturulan Wi‑Fi ağıyla yaklaşık 100 metre yarıçaplı bir alanda internet erişimi sağlanabiliyor. Böylece afet bölgesinde görev yapan ekiplerin iletişimi, veri paylaşımı ve koordinasyonu destekleniyor.

Sistem, bölgede kullanılabilir durumda olan en uygun şebeke üzerinden bağlantı kuracak şekilde tasarlandı; uydu ve mobil şebeke bağlantıları birlikte kullanılarak internet hizmetinin mümkün olduğunca kesintisiz sürdürülmesi amaçlanıyor. Kabin; ağ yönlendiriciler, modemler ve gerekli bağlantı ekipmanları ile sahada hızlı devreye alınabilecek şekilde donatıldı.

Enerji desteği ve vatandaşlara erişim:

Haberleşme altyapısının yanı sıra sistem, akü ve jeneratör desteğiyle sahadaki enerji ihtiyacını da karşılayabiliyor. Ayrıca sistemde bulunan güneş panelleri, kabinin kendi enerjisini üretebilmesine ve akülerin şarj edilmesine imkan tanıyor. Elektrik altyapısının zarar görebileceği senaryolarda bu bağımsız enerji kaynağı, sistemin uzun süre çalışmasını destekliyor.

Gerekli koşullar sağlandığında vatandaşlar da sisteme bağlanarak internet erişiminden yararlanabilecek. Bu erişim, afet anında konum ve bilgi paylaşımının yapılmasına olanak vererek ekiplerin ihtiyaç duyulan noktalara daha hızlı yönlendirilmesine katkı sağlayacak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sistem Veri ve Ağ Güvenliği Şube Müdürlüğü mensubu Cem Batar, projenin amacını ve teknik özelliklerini şu sözlerle anlattı: Afet anlarında en önemli ihtiyaçlardan biri iletişimin kesintisiz devam etmesidir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın daha güvenli ve dirençli bir Muğla hedefi doğrultusunda mobil afet haberleşme sistemini geliştirdik. Kendi imkanlarımız ve teknik ekibimizin çalışmalarıyla hazırladığımız sistem, pick-up aracı üzerinde taşınabilen özel bir kabinden oluşuyor. İhtiyaç halinde araçtan ayrılarak bağımsız şekilde kullanılabiliyor. Sistemimizde uydu haberleşmesi, internet ve WiFi altyapısı bulunuyor. Böylece afet bölgesinde ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın iletişim kurmasına destek oluyoruz. Vatandaşlarımız gerekli şartlar doğrultusunda sisteme bağlanarak internet erişiminden faydalanabilecek. İhtiyaç halinde konum ve bilgi paylaşımı yapılarak ekiplerin doğru noktaya daha hızlı ulaşmasına da destek olunacaktır. Sistem aynı zamanda akü jeneratör desteğiyle sahadaki enerji ihtiyacına da katkı sağlıyor. Güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretebiliyor ve akülerini şarj edebiliyor. Amacımız afet anında iletişimi sürdürmek, vatandaşlarımızın yanında olmak ve ekiplerimizin daha hızlı ve koordineli çalışmasını sağlamak. Daha dirençli bir Muğla için teknolojiyi sahaya taşıyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sistemin belediyenin kendi imkan ve teknik ekibiyle geliştirildiğini belirterek afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Başkan Aras, projenin Muğla'nın afetlere karşı hazırlığını güçlendirecek önemli bir çalışma olduğunu, en zor anlarda vatandaşların yanında olmayı, ekiplerin koordinasyonunu artırmayı ve ihtiyaç duyulan noktalara en kısa sürede ulaşabilmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Mobil Afet Haberleşme Sistemi, afet yönetimi ve sahada koordinasyon açısından yerel kapasiteyi güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Pickup üzerinde taşınabilen kabin yapısı, uydu ve çoklu mobil şebeke kullanımı, Wi‑Fi erişimi ve bağımsız enerji çözümleri sayesinde sistem, farklı afet senaryolarında iletişimin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AFET VE ACİL DURUMLARDA İLETİŞİMİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLEBİLMESİ...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AFET VE ACİL DURUMLARDA İLETİŞİMİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA MOBİL AFET HABERLEŞME SİSTEMİ GELİŞTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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