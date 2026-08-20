Diyarbakır'da trafikte tehlikeli gösteri: beş genç pikap arkasına tutundu

Diyarbakır'da görüntüler:

Kent merkezinde kayda geçen anlarda Diyarbakır sokaklarında trafikte ilerleyen bir pikabın arkasına tutunmuş halde ilerleyen patenli beş genç görüldü. Görüntüler, arkadan seyreden bir araçtaki yolcunun çektiği cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve kısa sürede dikkat çekti.

O anlar nasıl gerçekleşti:

Görüntülerde, işlek bir cadde üzerinde pikabın arkasına geçen gençlerden birinin bir süre sonra aracı tutmaktan vazgeçerek yolun sağına geçtiği, kalan dört kişinin ise uzun süre aracın arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor. Bu davranışın hem gençlerin kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı dikkat çekiyor.

trafik güvenliği ve riskler:

Bu tür eylemler, kontrolün kaybedilmesi halinde ağır yaralanma riski taşır ve trafikte ani manevra veya duruş durumlarında zincirleme tehlikelere yol açabilir. Kayda yansıyan görüntüler, izleyenlere olayın ne kadar riskli olduğuna dair doğrudan bir görsel örnek sundu. Yetkililerin ve toplumun, benzer davranışlara karşı uyarıcı rolü önem taşıyor.

DİYARBAKIR’DA, PATENLİ 5 GENCİN CANLARINI HİÇE SAYARAK BİR PİKABIN ARKASINA TUTUNUP SEYRETTİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ.