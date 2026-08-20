safranova’da 7 dekarda yaklaşık 500 kilo soğan dikimi yapıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Safranova bahçesinde, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın soğan dikimi programı gerçekleştirildi. Safranın yaklaşık 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğu, Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapıldığı ve Osmanlı döneminde de önemini koruduğu belirtildi.

program ve katılımcılar:

Gayza köyündeki etkinliğe Karabük Valisi Oktay Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ve Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder katıldı. Program öncesinde Vali Çağatay, Safranova’yı gezerek Safranbolu TSO Başkanı Erol Altuntepe’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ekim alanı, miktar ve beklenti:

Safranova’da toplam 15 dekar alanın safran dikimine ayrıldığı, bu yıl ise 7 dekarlık alana yaklaşık 500 kilogram safran soğanı dikildiği açıklandı. Kilogramı yaklaşık 650 bin TL civarında satılan safranın üretiminin zahmetli ve sınırlı olması nedeniyle yüksek fiyatla alıcı bulduğu vurgulandı.

Vali Çağatay gazetecilere yaptığı açıklamada, "Safranbolu’nun ismiyle müsemma olan safran, en kıymetli ürünlerimizden bir tanesi. İnşallah ekim sonu, kasım başı gibi hasadını gerçekleştireceğiz" dedi ve programa davet için ilgili kurumlara teşekkür etti.

Safranbolu TSO Başkanı Erol Altuntepe ise Safranova’nın kente hem turizm hem de tarım açısından değer kattığını belirterek, "Çiftçilerimize safran noktasında destekleyerek rekolteyi artırmak için elimizden geleni yapmaktayız" ifadelerini kullandı. Altuntepe ayrıca Safranova’daki 15 dekar alanda safran dikimi yapıldığını, bunun 7-8 dekarının geçen yıl ektiğimiz soğanlardan oluştuğunu ve bu yıl da 7 dekarlık alana dikim gerçekleştirildiğini söyledi. "Geçtiğimiz sezon 650 bin TL civarındaydı. Bu yıl ki hasada göre yeni fiyatı belli olacak" diye ekledi.

Program, katılımcılara verilen ikramla sona erdi.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALAN KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE, "DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI" OLARAK BİLİNEN SAFRANIN SOĞAN DİKİMİ SÜRÜYOR. KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY VE SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE, SAFRAN SOĞANI DİKİMİ YAPTI.