Yaz okullarında 93 bin öğrenciyle renkli kapanış

Gaziantep'te yaz okulları kapanış programı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yeni eğitim dönemine daha iyi hazırlanması, sporla tanışması ve yeteneklerini keşfetmesi amacıyla düzenlenen Yaz Okulları’nın kapanış programı Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Yaz dönemi boyunca 85 tesisteki faaliyetlerde 187 kurstan toplam 93 bin öğrenci yararlandı.

Program akışı ve sahne performansları:

Kapanış etkinliğinde hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşandı. Salonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı koreografi sunuldu. Ardından Erbane Grubu müzikleriyle sahne alırken, ezgi sanatçısı Celal Karatüre sevilen ilahilerini gençler ve çocuklarla birlikte seslendirdi. Tüm salonun eşlik ettiği şarkılarla öğrenciler unutulmaz bir kapanış deneyimi yaşadı.

Eğitim yatırımları ve belediye mesajı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasında okuma kültürüne ve eğitime verilen öneme vurgu yaptı. Şahin, tarihimizdeki bilim insanlarından örnekler vererek kentte sürdürülen eğitim projelerini anlattı ve belediyenin kütüphane yatırımlarına dikkat çekti. Konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle: "Hiç kimse kitap bulamadığı için az okumasın diyerek çocuk kütüphanelerini, bebek kütüphanelerini açtık. Okullarımızda Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı anısına yüz kütüphane yaptık."

Şahin ayrıca spora verdiği önemi Cumhurbaşkanı’nın, "Spor ne kaybetme üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor özgüvendir" sözleriyle ilişkilendirerek, özgüvenle ay yıldızlı bayrağı dünyanın dört bir yanında dalgalandırma hedefini vurguladı ve "Bu şehri eğitim, bilim, spor, kültür ve sanatla dünyaya tanıtacağız. Gaziantep Modeli’ni, dünya modeli haline getirmeyi siz başaracaksınız" dedi.

Programda ayrıca Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı emeği geçenlere teşekkür etti, Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök çocukların yaz okullarındaki aktivitelerin kıymetinden söz etti ve Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal yaz okullarıyla ilgili bilgi verdi.

GAZİANTEP’TE YAZ OKULLARI KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLEDİ