Dolar 47,9985 +0,11%
Euro 56,0567 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.060,23 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Yaz okullarında 93 bin öğrenciyle renkli kapanış

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yaz okulları kapanışında 85 tesiste 187 kurstan 93 bin öğrenci spor, bilim, sanat ve teknolojiyle buluştu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yaz okullarında 93 bin öğrenciyle renkli kapanış

Gaziantep'te yaz okulları kapanış programı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yeni eğitim dönemine daha iyi hazırlanması, sporla tanışması ve yeteneklerini keşfetmesi amacıyla düzenlenen Yaz Okulları’nın kapanış programı Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Yaz dönemi boyunca 85 tesisteki faaliyetlerde 187 kurstan toplam 93 bin öğrenci yararlandı.

Program akışı ve sahne performansları:

Kapanış etkinliğinde hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşandı. Salonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı koreografi sunuldu. Ardından Erbane Grubu müzikleriyle sahne alırken, ezgi sanatçısı Celal Karatüre sevilen ilahilerini gençler ve çocuklarla birlikte seslendirdi. Tüm salonun eşlik ettiği şarkılarla öğrenciler unutulmaz bir kapanış deneyimi yaşadı.

Eğitim yatırımları ve belediye mesajı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasında okuma kültürüne ve eğitime verilen öneme vurgu yaptı. Şahin, tarihimizdeki bilim insanlarından örnekler vererek kentte sürdürülen eğitim projelerini anlattı ve belediyenin kütüphane yatırımlarına dikkat çekti. Konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle: "Hiç kimse kitap bulamadığı için az okumasın diyerek çocuk kütüphanelerini, bebek kütüphanelerini açtık. Okullarımızda Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı anısına yüz kütüphane yaptık."

Şahin ayrıca spora verdiği önemi Cumhurbaşkanı’nın, "Spor ne kaybetme üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor özgüvendir" sözleriyle ilişkilendirerek, özgüvenle ay yıldızlı bayrağı dünyanın dört bir yanında dalgalandırma hedefini vurguladı ve "Bu şehri eğitim, bilim, spor, kültür ve sanatla dünyaya tanıtacağız. Gaziantep Modeli’ni, dünya modeli haline getirmeyi siz başaracaksınız" dedi.

Programda ayrıca Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı emeği geçenlere teşekkür etti, Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök çocukların yaz okullarındaki aktivitelerin kıymetinden söz etti ve Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal yaz okullarıyla ilgili bilgi verdi.

GAZİANTEP’TE YAZ OKULLARI KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLEDİ

GAZİANTEP’TE YAZ OKULLARI KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLEDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı