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İhbarı 'yaralı var' oldu: eniştesini öldüren şahıs tutuklandı

18 Ağustos'ta Adıyaman'da mezarlık yanında ölen eniştesi için 'yaralı var' ihbarı veren zanlı, jandarmanın HTS kayıtlarıyla yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:28

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İhbarı 'yaralı var' oldu: eniştesini öldüren şahıs tutuklandı

Adıyaman'da mezarlıkta bulunan cesetle başlayan soruşturma

Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarındaki mezarlıkta 18 Ağustos günü yapılan ihbar üzerine yürütülen çalışmalar, bölgedeki bir erkek cesedinin bulunmasıyla sonuçlandı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre hayatını kaybeden kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlendi.

Olay yerindeki aramalarda çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Sağlık ekipleri, jandarma ve Cumhuriyet savcısının katıldığı inceleme ve tespit çalışmaları olayın seyri hakkında ekiplere önemli veriler sağladı.

ihbar ve delillerin değerlendirilmesi:

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, ihbarda bulunan kişinin ölenin kayınbiraderi olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları, HTS kayıtları ve istihbarı bilgiler doğrultusunda şüphelinin kimliği belirlendi.

Şüphelinin bulunduğu adresin Karapınar Mahallesi olduğu tespit edilerek, ilgili delillerin değerlendirilmesi soruşturmanın yönünü netleştirdi.

operasyon, gözaltı ve adli süreç:

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla adresine düzenlenen baskında yakalanan Abuzer A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN’DA ENİŞTESİNİ VURUP ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ‘YARALI VAR’ İHBARINDA BULUNARAK KAYIPLARA KARIŞAN...

ADIYAMAN’DA ENİŞTESİNİ VURUP ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ‘YARALI VAR’ İHBARINDA BULUNARAK KAYIPLARA KARIŞAN VE DAHA SONRA JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANAN KAYINBİRADER, TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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