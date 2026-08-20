Muratpaşa'da aynı evde ölü bulunan anne ve kızı için soruşturma sürüyor

Olayın gelişimi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde saat 15.00 civarında yakınlarının uzun süredir haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ekipler adrese yönlendirildi. İhbar edilen evde kaldıkları öğrenilen 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen Nilgün Harputlugil ile aynı evde yaşayan 60'lı yaşlardaki kızı Ayten Harputlugil için müdahale gerçekleştirildi.

Müdahale ve bulgular:

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından polis ekipleri, anne ve kızını farklı odalarda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde her iki kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturmanın seyri:

Polis ekiplerinin ölüm nedeni üzerine başlattığı çalışma sürüyor. Yetkililer olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma kapsamında elde edilen bulguların netleşmesinin ardından açıklama yapılacağı belirtildi.

ANTALYA’DA 80’Lİ YAŞLARDA ANNE İLE 60’LI YAŞLARDAKİ KIZI AYNI EVDE ÖLÜ BULUNDU.