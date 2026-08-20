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Bodrum'da yabancı hatla korkutma iddiası sonrası üç şüpheli tutuklandı

Muğla KOM ekipleri, Bodrum'da bir kişiyi yabancı hatla tehdit iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı; 3'ü tutuklandı, kalanlar adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da yabancı hatla korkutma iddiası sonrası üç şüpheli tutuklandı

Olay ve soruşturma:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bodrum'da bir müştekinin yabancı telefon hattı üzerinden aranarak tehdit edilmesi üzerine inceleme başlattı.

Soruşturmada, tehdit iddiasının niteliği ve hattın uluslararası olması nedeniyle ekipler olayın bağlantılarını ve azmettiricileri tespit etmeye odaklandı.

Gözaltı, tutuklama ve adli kararlar:

Operasyon kapsamında, tehdit eylemini gerçekleştirdiği belirlenen S.E., olayda azmettirici oldukları tespit edilen S.E., A.E., A.S. ve M.A. ile eyleme iştirak ettiği belirlenen S.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S., M.A. ve azmettiren S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Eylemi gerçekleştiren S.E. ile A.E. ve S.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR KİŞİYİ YABANCI TELEFON HATTI ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİKLERİ ÖNE SÜRÜLEN...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR KİŞİYİ YABANCI TELEFON HATTI ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİKLERİ ÖNE SÜRÜLEN 6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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