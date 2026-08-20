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Kırşehir'de araçta 79 kaçak parfüm ve elektronik eşya bulundu

Kırşehir KOM ekiplerinin takibiyle durdurulan araçta yapılan aramada 79 gümrük kaçağı parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırşehir'de araçta 79 kaçak parfüm ve elektronik eşya bulundu

operasyonun detayları:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri saha ve analiz çalışmalarında şüpheli bir aracı takibe aldı. Takip sonucu M.D. idaresindeki araç ekiplerce durduruldu ve araçta detaylı arama yapıldı.

ele geçirilen ürünler:

Aramada, farklı markalara ait 79 adet gümrük kaçağı parfüm ile birlikte 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi. Ürünler, ilk tespitlere göre piyasaya sürülmek üzere taşınıyor olabileceği şüphesiyle kataloglandı.

soruşturma başlatıldı:

Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. KOM ekiplerinin saha analizleri ve durdurma kararı, kaçakçılıkla mücadelede izlenen koordineli çalışmanın bir parçası olarak değerlendirildi.

KIRŞEHİR’DE POLİS KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 79 ADET KAÇAK PARFÜM İLE ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK ÜRÜNLER ELE...

KIRŞEHİR’DE POLİS KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 79 ADET KAÇAK PARFÜM İLE ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK ÜRÜNLER ELE GEÇİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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