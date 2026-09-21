Diyarbakırlı iş adamından babasına vefayla 100 öğrenciye kırtasiye yardımı

babasının hayrına 100 öğrenciye kırtasiye dağıtıldı:

Mehmet Bozkuş, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Hacı Mehmet Bozkuş hayrına bu yıl da öğrencilere destek verdi. İş adamı tarafından temin edilen kırtasiye malzemeleri, belirlenen ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye teslim edildi.

dağıtım süreci ve sorumlular:

Malzemelerin tespit ve dağıtımı Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Diyarbakır İl Temsilciliği tarafından yapıldı. Dernek il temsilcisi Hüsamettin Ağırtekin ve yönetimi, iş adamı Bozkuş tarafından alınan kırtasiye paketlerini öğrencilere ulaştırdı. Bozkuş, babasının vefatı nedeniyle dağıtıma katılamadığını belirtti.

amaç ve alınan tepkiler:

Bozkuş, yaptığı açıklamada: "Her yıl eğitim öğretim başlangıcında öğrencilere destek oluyorduk. Bu yıl da aynı desteği sürdürmek istedik. Babam Hacı Mehmet Bozkuş’un vefatından dolayı dağıtıma katılamadım. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Diyarbakır İl Temsilciliği tarafından tespit edilen 100 kardeşimize kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Bu yardımı babam Hacı Mehmet Bozkuş hayrına yapmış olduk, Allah kabul etsin" dedi.

Dernek temsilcisi Hüsamettin Ağırtekin ise organizasyon için teşekkür etti: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyarbakır geneli belirlemiş olduğumuz 100 kardeşimize kırtasiye malzemeleri iş adamı Mehmet Bozkuş tarafından hediye edildi. Amacımız okul başlarken bir nebze de olsa onları sevindirmek, yeni eğitim ve öğretim yılına motive etmekti. Hamdolsun bu etkinliğimizi yaparken yavrularımızın gözlerindeki ışıltı bizi ziyadesiyle memnun etti. Bize bu etkinliklerde desteklerini esirgemeyen ve bu yıl da 100 öğrencimizin tüm kırtasiye malzemelerini sağlayan iş adamı Mehmet Bozkuş’a teşekkür ediyoruz."

DİYARBAKIRLI HAYIRSEVER İŞ ADAMI MEHMET BOZKUŞ, GEÇTİĞİMİZ HAFTA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN BABASI HACI MEHMET BOZKUŞ HAYRINA İHTİYAÇ SAHİBİ 100 ÖĞRENCİYE KIRTASİYE MALZEMESİ HEDİYE ETTİ.