Doğalgazı Babadağ’a kazandırma hedefiyle projeler hız kazandı

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçede yürütülen yatırımları ve devam eden çalışmaları halka anlattı, saha incelemelerinde bulundu. Kumral, önceliklerini ve tamamlanan projeleri aktarırken bir sonraki büyük hedef olarak doğalgazı Babadağ’a getirmek istediklerini vurguladı.

yerinde inceleme ve halkla temas:

Başkan Kumral, yapımı devam eden Sanayi Sitesi inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra İncilipınar Mahallesi'ndeki düzenlemeleri takip eden Kumral, belediye personelinden bilgi aldı ve mahalle halkıyla sohbet ederek talepleri dinledi.

tamamlanan yatırımlar ve hizmetler:

Kumral, ilçede yaşam kalitesini artıran ve ekonomik hareketliliğe katkı sağlayan bir dizi yatırımın hayata geçirildiğini söyledi. Açıklamasında öne çıkan uygulamalar arasında 1000 kişi kapasiteli sosyal tesis, kent halkına hizmet veren kültürel etkinlikler ve 13 bin 640 metrekarelik spor kompleksi yer aldı.

Ayrıca 51 konutluk toplu konut projesinin Kelleci Mahallesi'nde son aşamaya geldiği, İlçenin üretimini, ticaretini ve istihdamını güçlendirecek Küçük Sanayi Sitesi projesinin inşasına başlandığı belirtildi. Altyapı ve üstyapıda betonlama, kilit parke ve taş duvar gibi çalışmalarla mahallelerin ihtiyaçlarına cevap verildi.

Sosyal hayatı canlandıran etkinlikler de gündemdeydi: Babafest, Off-Road, Keşkek Festivali, Motofest ve yaz şenlikleriyle kültür ve gelenekler yaşatıldı. Turizmi desteklemek için Salbakos yolunun Babadağ etabının ilçeye hareketlilik kazandırdığı, el dokuma geleneğinin yeniden üretime kazandırılması için çalışmalar sürdüğü kaydedildi.

Kadınlar ve gençlere yönelik sosyal projeler de öne çıktı; 40 yaş üstü kadınlara yönelik 'Babadağ’dan Maviye Uzanan Proje' çerçevesinde gezi programları düzenlendi ve eğitim alanında okulların ihtiyaçları karşılanarak öğrencilerin yanında olunmaya devam edildi.

Başkan Kumral, tüm bu yatırımların ardından öncelik listesinin başında doğalgazın geldiğini belirterek, "Babadağ bizim en büyük sevdamız" yaklaşımıyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

BABADAĞ’DA HAYATA GEÇİRİLEN YATIRIMLARI VE DEVAM EDEN PROJELERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞAN BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, "ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR HEDEF DAHA VAR, DOĞALGAZI BABADAĞ'IMIZA KAZANDIRMAK" DEDİ.