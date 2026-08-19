Doğduğu topraklarda Pınarbaşı: Ceyhan'ın serin kaynakları ve mesire alanı

Pınarbaşı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yer alıyor ve bölgenin en dikkat çeken doğal öğelerinden biri olan Ceyhan Nehri'nin doğduğu kaynak noktası olarak öne çıkıyor. Göleti, geniş piknik alanları ve zengin ağaç örtüsü ile mekan, kentliler ve doğa tutkunları için tercih edilen bir mesire alanı olarak biliniyor.

Doğal yapısı ve mevsimsel çeşitlilik:

Pınarbaşı'nın peyzajı mevsimlere göre değişen bir görünüm sunuyor; özellikle sonbaharda sarı, turuncu ve yeşilin tonları bir araya gelerek alana canlı bir renk zenginliği katıyor. Bölgedeki gölet ve serin kaynak suları, günübirlik ziyaretçiler ve piknikçiler için rahatlatıcı bir ortam sağlarken, alanın ağaçlık yapısı sosyal etkinliklere de olanak tanıyor.

Yerel görüşler ve bölgenin önemi:

İsmail Onat bölgenin hidrografik ve ekonomik önemine dikkat çekiyor: "Kaynak suyu Nurhak dağlarının kayalarının dibinden itibaren yaklaşık 200 metrelik bölgeden su çıkıyor ve Ceyhan Nehri’ni oluşturuyor. Ceyhan’ımız bilindiği gibi üzerinde epey baraj var elektrik üretimi yapılıyor. Ovanın birçok bölgesine sulamasını sağlıyor. Elbistan da kültürü ve hayvancılığı ile zengin bir kentimizdir".

Nurhan Deveci ise Pınarbaşı'nın dinlendirici etkisini vurguluyor: "Pınarbaşı Ceyhan Nehri’nin kaynadığı güzel bir mesire alanımız. Suyu çok soğuk ve şifalı herkese tavsiye ediyoruz gelebilir".

Ziyaretçiler arasında yer alan Yusuf Eymen Daşo ve Zeynel Abidin Karagöz de alandan memnuniyetlerini dile getiriyor: "Biz buraya piknik yapmaya geldik. Özellikle akşamları geliyoruz oyunlar oynuyoruz"; "Burası çok güzel, serin ve güzel manzarası var. Oyunlar da oynuyoruz".

Pınarbaşı, hem doğal kaynaklar açısından bölgesel bir önem taşıyor hem de yerel halk ve ziyaretçiler için erişilebilir bir dinlenme noktası olarak işlev görüyor. Mevsimsel değişimlerle farklı bir atmosfere bürünen alan, Elbistan'ın simge noktalarından biri olmaya devam ediyor.

PINARBAŞI’NDAN DOĞAN CEYHAN NEHRİ, ELBİSTAN’DAN GEÇTİKTEN SONRA ÇOK SAYIDA AKARSU İLE BESLENEREK KAHRAMANMARAŞ’IN FARKLI BÖLGELERİNDEN İLERLİYOR