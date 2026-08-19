Gibonların enerjisi İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşındı

Uzun kolları ve çevik hareketleriyle tanınan gibonlar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri oldu. Dallar arasında adeta uçarcasına hareket eden dört birey, ziyaretçilere renkli görüntüler sunuyor ve özellikle çocukların dikkatini çekiyor.

yeni konukların özellikleri:

Parkın yeni konukları arasında 19 yaşındaki erkek Bruno ile 29 yaşındaki dişi Justine adlı beyaz elli gibonler ile 24 yaşındaki Savannah ve 8 yaşındaki kızı Mula adlı siamanglar bulunuyor. Beyaz elli gibonlar, koyu renk vücutlarıyla kontrast oluşturan açık renkli elleri ve ayaklarıyla kolayca ayırt ediliyor. Kuyruksuz olan bu türler, elleriyle dallarda adeta yürüyerek hızlı ve çevik biçimde hareket ediyor.

Siamanglar ise gibon ailesinin en büyük türü olarak biliniyor; boğazlarının altındaki özel ses kesesini şişirerek son derece güçlü sesler çıkarabiliyorlar. Günün büyük bölümünü ağaçların üzerinde geçiren bu hayvanlar, ziyaretçilere görsel ve işitsel açıdan etkileyici anlar yaşatıyor.

transfer ve geçmiş:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, bu hayvanları yeni yuvalarına kabul etti. Yaklaşık 17 yıl önce Kültürpark Hayvanat Bahçesi kapatıldığında doğaya dönemeyecek durumda olan bazı hayvanlar parka taşınmıştı. Ayrıca Darıca'daki özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından oradaki bazı hayvanlar için de İzmir Doğal Yaşam Parkı tercih edildi.

Park yetkililerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, süreçle ilgili olarak şunları söyledi: "17 yıl sonra Türkiye’de bir hayvanat bahçesi daha kapandı. İzmir Doğal Yaşam Parkı olarak oradaki bazı hayvanları alıp doğal yaşam parkının şartlarıyla buluşturmaya karar verdik." Eğrilmez, gibonların ziyaretçiler tarafından çok sevildiğini de vurguladı: "Ağaçların dallarında elleri üzerinde yürüyorlar, uçuyorlar. Bu nedenle ziyaretçilerin çok ilgisini çekiyor."

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki bu yeni yerleşim, hem türlerin doğal davranışlarını sergileyebilecekleri ortamlar sağlama çabasının hem de kapanan hayvanat bahçelerinden sorumluluk gereği yapılan yerleştirmelerin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Beyaz elli gibonların Türkiye'de yalnızca İzmir'de bulunuyor oluşu ise parkı ziyaret edenler için ayrı bir ilgi nedeni oluşturuyor.

UZUN KOLLARI SAYESİNDE AĞAÇTAN AĞACA HIZLA HAREKET EDEN, KUYRUKSUZ MAYMUN TÜRÜ GİBONLAR, İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI’NIN YENİ SAKİNLERİ OLDU.