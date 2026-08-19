Aksu'da kaldırım düzeni sağlanıyor: işgal edenlere yediemin uygulaması

Yaşar Sobutay Bulvarı'nda düzen sağlanıyor

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç güvenliğini korumak amacıyla Yaşar Sobutay Bulvarı'nda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kaldırım ve yol üzerinde trafiği olumsuz etkileyen eşyalar ve düzenlemeler tespit edilerek kaldırıldı.

Uyarılar ve uygulanan yaptırımlar:

Denetimler öncesinde işletmelere hem sözlü hem yazılı uyarılar yapıldığı, buna rağmen kaldırım işgaline devam eden unsurlara karşı gerekli işlemlerin uygulandığı bildirildi. Tespit edilen ve kaldırılan unsurlara ilişkin olarak yediemin uygulaması gerçekleştirildi ve ilgili işletmeler hakkında yasal süreç başlatıldı.

Zabıta müdürünün açıklaması ve denetimlerin devamı:

Zabıta Müdürü Kaan Aydın, kaldırım işgallerinin yayaların güvenli ve rahat ulaşımını olumsuz etkilediğini belirtti. Aydın, kamuya ait alanların herkesin ortak kullanımında olduğunu vurgulayarak, "İşletmelerin içi sizin, önü hepimizin" mesajını paylaştı.

Aydın ayrıca, ilçe genelinde kaldırımların güvenli ve erişilebilir kalması için denetimlerin süreceğini ifade etti ve esnaf ile vatandaşlardan kamu alanlarının kullanımında gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

AKSU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YAYA VE ARAÇ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAŞAR SOBUTAY BULVARI’NDA YOL VE KALDIRIM İŞGALLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.