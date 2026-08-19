İtfaiyenin müdahalesiyle çam ağacından kurtarılan yavru kedi

Adıyaman'da çam ağacında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi'nde bir çam ağacına çıkan yavru kedi, ağaçtan inemeyince çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri'ne bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, kedinin bulunduğu ağaca dikkatli bir çalışma ile ulaştı ve hayvanı güvenli şekilde aşağı indirdi.

müdahale anı:

İtfaiye ekipleri olay yerine geldikten sonra gerekli güvenlik önlemlerini alarak ağaca tırmandı ve mahsur kalan yavru kediyi teknik ekipman kullanmadan kontrollü şekilde kurtardı. Kurtarma sırasında çevredekilerin desteği ve yetkililerin koordinasyonu sağlandı.

mahalle desteği:

Ağacın tepesinde bir süre kalan kedi indiğinde mahalle sakinleri tarafından su ve yemek verildi. Kurtarılan yavru kedi, yapılan müdahalenin ardından mahalle halkının ilgisiyle bulunduğu yerden ayrıldı.

OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILARAK AĞAÇTAN İNDİRİLDİ.