Doğu Karadeniz belediye başkanları gümüşhane'de ortak projeleri ele aldı

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) Encümen Toplantısı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında Gümüşhane'de gerçekleştirildi. Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bölge belediyeleri arasındaki iş birliği gündeminin derinlemesine ele alındığı bildirildi.

toplantının odağı:

Toplantıda birlik üyesi belediyeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin ortak sorunlarına çözüm üretme arayışı ön plandaydı. Ayrıca Doğu Karadeniz'in kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin değerlendirilmesi, belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurumsal dayanışmanın güçlendirilmesi konuları yoğun biçimde tartışıldı.

katılımcılar ve açıklamalar:

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, toplantı sonrası yaptığı açıklamada birlik çatısı altında bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak, "Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği çatısı altında bir araya gelmemiz, şehirlerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmek açısından büyük önem taşıyor" dedi. Başer, tecrübe paylaşımına ve ortak akla dayalı çalışmaların birlikteliği pekiştireceğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk katıldı. Toplantıda alınan kararların şehirler ve bölge için hayırlı olması temennisiyle oturum sonlandırıldı.

DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ (DKBB) ENCÜMEN TOPLANTISI, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ’İN BAŞKANLIĞINDA GÜMÜŞHANE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA BÖLGE BELEDİYELERİ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK PROJELER ELE ALINDI.