Gazze'nin yaralarını bilimle okumak: üniversiteden dokuz disiplinli video serisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden yeni video serisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Bilim Kafe kapsamında hazırlanan "Gazze'ye Dair Her Şey" adlı video serisinin tanıtım videosunu yayımladı. Seride, 9 akademisyen Gazze'de yaşananları farklı disiplinlerin bakışıyla değerlendiriyor; insani yıkım, çocukların eğitim hakkı, kültürel mirasın kaybı, gazetecilerin çalışma şartları ve yeniden yapılanma ihtiyacı öne çıkan temalar olarak paylaşılıyor.

Üniversitenin duyurusunda yer alan tanıtım videosunda Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu şu ifadeyi kullandı: "Gazze’de yaşananları konuşurken sadece yıkılan binalardan söz etmiyoruz." Uslu, eğitimin ve üniversitelerin önemini vurgulayarak "Çünkü bir üniversiteyi yeniden inşa etmek, aslında bir geleceği yeniden inşa etmektir" dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Aydın ise istatistiklerin arkasındaki insan hikâyelerine dikkat çekti: "İstatistik vermek kolaydır. Ancak sayıların her birinin bir insan, bir anne, bir çocuk, bir baba olduğu gerçeği göz ardı edilemez."

Akademik perspektifler:

Seride yer alan akademisyenler Gazze'yi kendi disiplinlerinin merceğinden ele alıyor. Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Aslı Bozdağ, Gazze’nin yeniden inşa maliyeti için yaklaşık 72 milyar dolar gerektiğini belirtirken, Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Selim Gündoğan soruyu şöyle yöneltiyor: "Peki, dünyadaki her çocuğun sahip olduğu eğitim hakkı Filistinli çocukları kapsamıyor mu?"

İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gümüştop tarihsel ve kültürel kayıplara dikkat çekerek "Yıkılanlar yalnızca taş ve betondan ibaret değildi. Yüzyılların hafızası da enkaz altında kaldı" dedi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu ise Gazze'yi "gücün ahlakla, jeopolitiğin vicdanla çarpıştığı bir kırılma noktası" olarak değerlendirdi.

Gazetecilik, insani koşullar ve yeniden inşa:

İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Murat Koçyiğit, dünyanın Gazze’deki yıkımı can güvenliği bulunmayan Filistinli gazetecilerin gözünden izlediğini vurguladı. Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Abdallah Abukalloub ise Gazze'nin yalnızca insani yardıma değil, güvenlik, yeniden yapılanma ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Yakup Hafızoğlu ayrımcılık, insanlıktan çıkarma söylemi ve şiddeti haklı gösteren ideolojilerin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Üniversitenin duyurusuna göre dokuz akademisyenin katkısıyla hazırlanan "Gazze'ye Dair Her Şey" video serisi çok yakında izleyicilerle buluşacak.

NÖHÜ, 9 AKADEMİSYENİN GAZZE'Yİ 9 FARKLI ALANDA ELE ALDIĞI 'GAZZE'YE DAİR HER ŞEY' ADLI VİDEO SERİSİNİN TANITIM VİDEOSUNU PAYLAŞTI.