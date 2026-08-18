Doğu Karadeniz'de iki motofest: Kaçkarlar'dan Kafkasör Yaylası'na iki teker şenliği

Doğu Karadeniz buluşması: iki festival, tek rota

Quick Sigorta desteğiyle Rize ve Artvin sahalarında gerçekleşen iki ayrı motofest, Kaçkarlar'dan Kafkasör Yaylası'na uzanan güzergâh üzerinde motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Organizasyonlar, bölgenin doğal ve kültürel dokusunu etkinlik programının merkezine koyarak hem yerel hem de şehir dışından katılımcılara kapsamlı bir festival deneyimi sundu.

Ardeşen Motofest: doğa ve etkinliklerin iç içe geçtiği dört gün:

Ardeşen Motor Kulübü tarafından 10 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Ardeşen Motofest, Kaçkar Dağları, Fırtına Vadisi ve Zilkale gibi ikonik noktaların çevrelediği bir alanda düzenlendi. Dört gün boyunca oyunlar, yarışmalar, canlı müzik ve DJ performansları öne çıktı; katılımcılar kamp imkânları ve yöresel ikramlarla bölgenin kültürünü de deneyimledi.

Artvin Motofest: eğitim, enduro ve konserlerin buluşması:

Ardından rota Artvin'e çevrildi. Artvin Motosiklet Kulübü Derneği tarafından 14 - 16 Ağustos tarihlerinde Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen 13'üncü Quick Sigorta Artvin Motofest, üç gün boyunca motosiklet eğitimleri, enduro oyunları, yarışmalar ve çekilişlerin yanı sıra konser programlarıyla katılımcıları ağırladı. Her iki etkinlikte de Quick Sigorta acenteleri ve iş ortakları festival heyecanına ortak oldu.

Quick Sigorta'nın perspektifi ve sonraki duraklar

Her iki festivale de katılan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Doğu Karadeniz buluşmalarına dair şunları ifade etti: "Ardeşen’den Artvin’e uzanan birkaç günlük rota, motosiklet kültürünün neden bu kadar güçlü bir bağ kurduğunu çok iyi anlatıyor. Bir tarafta Fırtına Vadisi ve Kaçkarlar, diğer tarafta Kafkasör Yaylası. Burada yol, festivalin kendisine dönüşüyor. Bu organizasyonları yıllardır emek vererek yaşatan motosiklet kulüplerinin yanında olmak, acentelerimiz ve motosiklet kullanıcılarıyla aynı rotayı paylaşmak bizim için çok kıymetli. Quick Sigorta olarak bu kültürün hem etkinlik günlerinde hem de yolun tamamında yanında olmayı önemsiyoruz."

Quick Sigorta'nın motofest yolculuğu eylül ayında Balıkesir ve Kahramanmaraş'taki organizasyonlarla devam edecek; şirket, motosiklet topluluğuyla buluşmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Öne çıkanlar: Ardeşen'de dört günlük kamp-temalı program, Artvin'de üç günlük eğitim ve yarış yoğunluğu ile iki festivalin bölge turizmine ve motosiklet kültürüne katkısı vurgulandı.

QUİCK SİGORTA’NIN DESTEĞİYLE RİZE VE ARTVİN’DE DÜZENLENEN İKİ AYRI MOTOFESTTE MOTOSİKLET TUTKUNLARI BİR ARAYA GELDİ. KAÇKARLAR’DAN KAFKASÖR YAYLASI’NA UZANAN ORGANİZASYONLARDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER VE KONSERLER DÜZENLENDİ.