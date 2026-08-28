Kıyıköy sahilinde kaybolan 20 yaşındaki genç için geniş çaplı arama sürüyor

Kıyıköy sahilinde kaybolan 20 yaşındaki gencin aranmasına devam ediliyor

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde, 26 Ağustos tarihinde denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan A.B. (20) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın yaşandığı Kıyıköy Halk Plajı çevresinde ekipler gün boyunca arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

arama çalışmalarının kapsamı:

Çalışmalara Sahil Güvenlik, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki balıkçılar ve BAKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı. Ekipler, sahil hattında ve denizde eş zamanlı arama gerçekleştirirken, hem karadan hem denizden hem de havadan yürütülen çalışmalarda koordineli bir yaklaşım benimsendi.

kaymakam yerinde inceleme yaptı:

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, olay yerindeki arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi ve karadan, denizden ve havadan görev yapan ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, arama çalışmalarının gün ışığıyla birlikte yoğun şekilde sürdüğünü bildiriyor.

VİZE İLÇESİNE BAĞLI KIYIKÖY BELDESİNDE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN 20 YAŞINDAKİ GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.