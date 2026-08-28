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Elazığ'da piknik sırasında düşen yıldırım 10 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesine yol açtı

Elazığ Cip Mesire Alanı'nda ailesiyle piknik yaparken yıldırım isabet eden 10 yaşındaki Bara Berho, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da piknik sırasında düşen yıldırım 10 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesine yol açtı

Olayın gelişimi:

Olay, önceki gün Cip Mesire Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Bara Berho (10), ailesiyle birlikte piknik yapmaya gitti. Bu sırada aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte mesire alanına yıldırım düştü.

Düşen yıldırımın doğrudan isabet ettiği Bara Berho ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, ileri tedavi için Malatya'ya sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Bara Berho müdahalelere yanıt veremeyerek hayatını kaybetti.

Sağlık müdahalesi ve cenaze işlemleri:

Küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığına defnedildi.

KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ, CENAZE NAMAZI KILINARAK ASRİ MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ.

KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ, CENAZE NAMAZI KILINARAK ASRİ MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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