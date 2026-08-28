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Dörtyol'da otoban girişinde devrilen tır sürücüsü itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır girişte devrildi; itfaiye ekipleri kurtarıp sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dörtyol'da otoban girişinde devrilen tır sürücüsü itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı

Olayın detayları

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır devrildi. Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi otoban girişinde meydana geldi.

Kaza nasıl meydana geldi:

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yol kenarına devrildi. Devrilme sonucu araçta sıkışma ihtimali oluşurken çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sürücü kısa sürede araçtan kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİYLE DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ...

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİYLE DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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