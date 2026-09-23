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Dronun kaydettiği geri manevra 80 bin liraya mal oldu

Kırıkkale'de dronla yapılan denetimde geri manevrayla kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü yakalandı; sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira ceza verildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dronun kaydettiği geri manevra 80 bin liraya mal oldu

dron destekli denetim anı:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı kavşağında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan yapılan uygulama sırasında denetimi fark eden bir sürücünün kontrol noktasından geri manevra yaparak uzaklaşmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Kaçış girişimi dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, sürücünün denetim noktasından uzaklaşma çabasını açık biçimde ortaya koydu ve polis ekipleri görüntüler doğrultusunda müdahale etti.

yapılan inceleme ve cezai işlem:

Polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Yapılan tespitler sonrası ehliyetsiz sürücüye 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran araç sahibine de 40 bin lira ceza verildi; böylece toplam 80 bin lira idari para cezası karara bağlandı.

Olay, dron destekli denetimlerin trafik güvenliği ve kontrol noktasındaki usulsüzlüklerin tespitinde etkin bir araç olabileceğini gösteren örneklerden biri olarak kayda geçti.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE TOPLAM 80 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE TOPLAM 80 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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