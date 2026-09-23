Özel bireyler aileleriyle Edirne'de tarihe dokundu

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne gezisi, özel bireyler ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik, katılımcılara şehirdeki önemli tarihi ve kültürel noktaları rehber eşliğinde görme fırsatı verdi ve sosyal hayata katılımı desteklemeyi amaçladı.

Geziye katılan özel bireyler ile aileleri, Osmanlı mirasını bugünle buluşturan Edirne sokaklarında yürüdü, mekanların atmosferini birlikte deneyimledi. Ebeveynlerin de çocuklar kadar merakla etrafı keşfetmeleri, etkinliğin aile bağlarını güçlendiren bir sosyal aktivite niteliğinde olduğunu gösterdi.

Edirne'nin tarihi noktaları:

Rehberler eşliğinde grup, Selimiye Cami ve Lozan Anıtı gibi simgesel mekanları ziyaret etti. Katılımcılar, mekanların tarihî dokusunu ve mimari inceliklerini görme fırsatı bulurken, rehber anlatımları sayesinde ziyaretlerin anlamı güçlendi.

Ziyaret sırasında katılımcıların rahatlığı ve güvenliği ön planda tutuldu; belediyenin organizasyonu ulaşım, rehberlik ve koordinasyon hizmetlerini kapsamlı biçimde sağladı.

en büyük engel sevgisizlik:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun etkinlikle ilgili olarak, "Sultangazi Belediyesi olarak özel komşularımızı önemsiyor, onların her daim yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için ilçemizde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi’nde engelli kardeşlerimize birçok hizmet sunarken, ailelerin de bir nebze yükünü almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özel bireylerimizi ve ailelerini keyifli bir geziye çıkardık. Biliyoruz ki; asıl engel sevgisizlik. Bizler bir olursak aşamayacağımız hiçbir engel yok" diye konuştu.

Başkanın sözleri, belediyenin sosyal içerme ve destek çalışmalarına vurgu yaparken, düzenlenen gezinin yalnızca eğlence değil aynı zamanda toplumsal farkındalık ve dayanışma amacı taşıdığını da ortaya koydu.

Benzer etkinlikler Sultangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ve ilgili birimler tarafından düzenli olarak hayata geçiriliyor; bu organizasyonlar, özel bireylerin sosyal hayatta daha etkin yer almasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, ÖZEL BİREYLER VE AİLELERİNE UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN YAŞATTI. EDİRNE GEZİSİ İLE ÖZEL BİREYLER, AİLELERİ İLE ŞEHRİN ÖNEMLİ NOKTALARINI GEZME VE KEŞFETME FIRSATI BULDU.