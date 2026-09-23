Didim'de zeytin üreticilerine yeni satış alanı müjdesi

Didim Belediyesi üreticilerle sahada bir araya geldi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Akköy'de zeytin üreticileriyle bir araya gelerek üreticilerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Toplantıda zeytin üretiminin kent için taşıdığı ekonomik ve kültürel değer, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve ürünlerin tüketiciyle doğrudan buluşturulmasına yönelik çözümler ele alındı.

Pazarın kapsamı ve işleyişi:

Belediye, yerel üretimi destekleme ve üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlama hedefiyle Çarşamba Pazarı alanında yeni bir zeytin pazarı kurulmasını planlıyor. Planlanan pazarda, çarşamba ve pazar günleri dışında haftanın her günü üreticiler ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabilecek. Bu düzenlemeyle hem satış alanları arttırılacak hem de üretici ile tüketici arasında aracılar azaltılacak.

Üreticilerin talepleri ve belediyenin destekleri:

Toplantıda üreticiler hasat, depolama, lojistik ve pazar erişimi gibi ihtiyaçlarını aktardı. Belediye yetkilileri bu talepleri not alarak, altyapı ve organizasyon desteği ile satış koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlar atılacağını belirtti. Didim Belediye Başkanı Gençay, konunun önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Zeytin, Didim’in toprağında köklü bir geçmişe sahip ve üreticimizin büyük emeğiyle sofralarımıza ulaşıyor. Üreticilerimizin ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden dinlemek, onların ürünlerini daha kolay şekilde tüketiciyle buluşturabilecekleri imkanlar oluşturmak bizim için önemli. Çarşamba Pazarı alanında kurulacak zeytin pazarıyla üreticilerimize yeni bir satış alanı sunmayı amaçlıyoruz".

Kurulacak pazarın hem üreticilere düzenli gelir imkânı sunması hem de Didim halkının zeytin ve zeytin ürünlerine doğrudan ulaşmasını sağlaması bekleniyor. Belediye, planlama sürecini üreticilerle koordineli yürütmeyi ve pazarın işletme esaslarını şeffaf biçimde belirlemeyi taahhüt ediyor.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY, AKKÖY’DE ZEYTİN ÜRETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK ÜRETİCİLERİN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ. BULUŞMADA, ZEYTİN ÜRETİMİNİN KENT İÇİN TAŞIDIĞI DEĞER, ÜRETİCİLERİN İHTİYAÇLARI VE ÜRÜNLERİN TÜKETİCİYLE BULUŞMASINA YÖNELİK İMKANLAR DEĞERLENDİRİLDİ.