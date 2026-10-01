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DTSO'da 18 Ekim hazırlıkları: organizasyon ve temsilci uyarıları öne çıktı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, 18 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak oda organ seçimleri için lojistik, bilgilendirme ve temsilci yetki belgelerine odaklandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

DTSO'da 18 Ekim hazırlıkları: organizasyon ve temsilci uyarıları öne çıktı

DTSO seçim hazırlıkları değerlendirildi:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesindeki Seçim Komisyonu, 18 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak oda organ seçimlerine ilişkin hazırlıkları gözden geçirmek üzere toplandı. Toplantıya DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Seçim Komisyonu üyeleri Meclis Üyeleri İshak Şengüloğlu ve Ümit Yıldırım ile ilgili oda personeli katıldı.

Seçim günü organizasyonu ve lojistik:

Toplantıda, 18 Ekim günü oy kullanma işlemlerinin gerçekleştirileceği adres olarak belirlenen 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesindeki organizasyonun detayları ele alındı. Komisyon, sandık düzeni, görev dağılımları ve üyelerin oy kullanma akışının problemsiz sağlanması için yürütülecek çalışmaları planladı. Seçimin düzenli ilerlemesi için görevli personelin koordinasyonu ve uygulama adımları üzerinde mutabakat sağlandı.

Üyeler ve tüzel kişilere yönelik bilgilendirmeler:

Toplantıda ayrıca üyelerin bilgilendirilmesine ilişkin hususlar konuşuldu. Komisyon, tüzel kişi üyelerin oy kullanma süreçlerinde sıkıntı yaşamaması amacıyla temsilci yetki belgelerinin zamanında hazırlanması konusunda hatırlatma yapılmasına karar verdi. Toplantıda vurgulanan bir diğer nokta, temsilci yetki belgelerinin son güne bırakılmaması gerektiğiydi.

DTSO yetkilileri, hazırlıkların seçim tarihine kadar sürdürüleceğini belirtti ve üyelerin süreç hakkında bilgilendirilmesinin yanı sıra seçim güvenliği ve akışına ilişkin uygulamaların titizlikle takip edileceğini ifade etti.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO), 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK ODA ORGAN...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO), 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK ODA ORGAN SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR. SEÇİM KOMİSYONU, SEÇİM SÜRECİNİN KOORDİNASYONUNA İLİŞKİN TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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