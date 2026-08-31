Düğün konvoyunda trafik güvenliğini riske atan havai fişek gösterisi

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde düğün konvoyunda seyir halindeki bir aracın üzerinden havai fişek atılması tehlikeli görüntülere sahne oldu.

Görüntülerde konvoy halinde ilerleyen araçlardan birinin üstünden havai fişeklerin ateşlendiği, trafikteki diğer araçları ve çevredeki vatandaşları tedirgin ettiği görülüyor. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güvenlik endişeleri ve sorumluluklar:

Bu tür davranışlar trafik güvenliğini doğrudan tehdit ediyor; seyir halindeki araç üzerinden yapılan ateşlemeler kontrolsüz patlamalara ve ani manevralara yol açarak kaza riskini artırıyor. Konvoydaki diğer sürücü ve yayaların güvenliği tehlikeye giriyor.

Olayın gerçekleştiği Zübeyde Hanım Caddesi'nde trafik akışı sırasında meydana gelmesi, çevredeki kişileri ve yoldaki diğer araçları daha fazla tehlikeye attı.

Kamu tepkisi ve olası sonuçlar:

Görüntülerin paylaşılması, benzer gösterilere karşı kamuoyunda tepkiye neden oluyor. Yetkili merciler ve trafik denetimleri, benzer ihlallerin önlenmesi için önem taşıyor.

Vatandaşlar, kutlamaların güvenli alanlarda ve kurallara uygun şekilde yapılmasının hem bireysel güvenlik hem de kamu düzeni açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

ARAÇ ÜZERİNDEN HAVAİ FİŞEK ATILDI