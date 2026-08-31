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Orhangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyere çarptı

Orhangazi Süpürgelik mevkiinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı; 26 yaşındaki sürücü O.A. yaralandı, hayati tehlikesi yok.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Orhangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyere çarptı

kaza detayları:

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova istikametinden Orhangazi yönüne seyir halindeki 16 BNR 368 plakalı otomobili kullanan O.A. (26), sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı; yaralı sürücü O.A. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı; ekiplerin müdahalesiyle trafik kontrollü olarak açıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın nedeni detaylı şekilde inceleniyor.

YALOVA-BURSA KARAYOLU ORHANGAZİ SÜPÜRGELİK MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN...

YALOVA-BURSA KARAYOLU ORHANGAZİ SÜPÜRGELİK MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI. SAVRULAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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